Московский ресторан отказал Долиной в новогоднем выступлении в пользу Варум

Организаторы не стали объяснять свое решение

Лариса Долина не будет выступать на новогоднем мероприятии в московском кафе "Пушкинъ": ее решили заменить на Анжелику Варум. Причины такого решения организаторы не уточняют. По данным "КП", изначально предполагалось, что Долина отыграет на сцене 40 минут.

О какой сумме идет речь, неизвестно. Однако Варум относят к исполнителям со средним ценовым сегментом – за выступление она берет от 3 до 5 млн рублей.

Московское кафе "Пушкинъ" исключило из социальных сетей и своего сайта публикацию о Долиной еще несколькими неделями ранее. В тот момент стало известно, что Варум станет хедлайнером новогоднего вечера.

"Ее выступление прозвучит сразу после боя курантов и станет центральным моментом ночи. В программе также струнный квартет, цыганский ансамбль, кавер-группа Gently, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыш призов, диджей-сет и детская новогодняя комната", – говорится в сообщении.

А директор артистки Сергей Пудовкин ранее заявил, что скандал с элитной квартирой Ларисы в Хамовниках никак не отразился на ее концертном графике и популярности: певица, по его словам, все так же собирает полные залы и пользуется симпатией и любовью аудитории за свою искренность.