СМИ: руководство Первого канала дало команду исключить Долину из ТВ-программ

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Ларису Долину начали исключать из новогодних программ на Первом канале, пишет автор телеграм-канала "Светский хроник": к настоящему времени речь идет минимум о трех таких шоу.
Все началось якобы буквально на днях: руководство спустило команду исключать даже упоминания о певице в заранее записанных программах.
Ходит слух, что в ТНТ также вырезали певицу с песней "За деньги да" в одном из новогодних фильмов. Однако руководство телеканала держит интригу. Пока что Долина остается в "Голубом огоньке" на России-1. Впереди артистам предстоят съемки "Песни года" – пока неизвестно, оставят ли там исполнительницу.
Официальные комментарии на эту тему отсутствуют.
Ранее в медиа начали поговаривать, что Первый канал отменит 10-й сезон "Трех аккордов" из-за певицы, угодившей в скандал с пятикомнатной квартирой. Хотя ранее в публичном доступе был доступен тизер, который впоследствии исчез.
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине