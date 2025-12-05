СМИ: руководство Первого канала дало команду исключить Долину из ТВ-программ

Скандальную исполнительницу начали убирать из телевизора, говорят в медиа

Ларису Долину начали исключать из новогодних программ на Первом канале, пишет автор телеграм-канала "Светский хроник": к настоящему времени речь идет минимум о трех таких шоу.

Все началось якобы буквально на днях: руководство спустило команду исключать даже упоминания о певице в заранее записанных программах.

Ходит слух, что в ТНТ также вырезали певицу с песней "За деньги да" в одном из новогодних фильмов. Однако руководство телеканала держит интригу. Пока что Долина остается в "Голубом огоньке" на России-1. Впереди артистам предстоят съемки "Песни года" – пока неизвестно, оставят ли там исполнительницу.

Официальные комментарии на эту тему отсутствуют.

Ранее в медиа начали поговаривать, что Первый канал отменит 10-й сезон "Трех аккордов" из-за певицы, угодившей в скандал с пятикомнатной квартирой. Хотя ранее в публичном доступе был доступен тизер, который впоследствии исчез.