Директор Долиной назвал "беспределом" волну хейта в отношении певицы

Критики знаменитости устраивают откровенный самосуд, считает он

Для Ларисы Долиной скандал, связанный с пятикомнатной квартирой, оказался сложным испытанием – певица, в том числе, страдает эмоционально. Однако никто не берется говорить о ее "отмене", заявляет концертный директор певицы Сергей Пудовкин.

Тот заявил, что реакция людей всегда разнится, и запрос на справедливость актуален для каждого. Однако Пудовкин называет волну хейта, поднявшуюся после скандала, "самосудом" в отношении исполнительницы Пудовкин, который стал откровенным "беспределом".

Сергей отметил, что Долина до сих пор продолжает давать концерты, а зрители ее с радостью принимают. Поклонники выражают благодарность за искренность, обращаясь со словами поддержки.

С концертами у Долиной, констатирует концертный директор, все в полном порядке – залы собирают аншлаг, а публика реагирует весьма приветливо.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика заявила, комментируя скандал вокруг пятикомнатной квартиры Долиной, что вседозволенность звезд, выступающих на сцене со времен советской эстрады, осталась в прошлом, и те более не имеют статуса неприкасаемых.

Тем временем дело о пятикомнатной квартире, в праве собственности на которую отказали покупательнице Полины Лурье, уже дошло до Верховного суда.