Директор Долиной назвал "беспределом" волну хейта в отношении певицы

"Беспредел": директора Долиной взбесила волна хейта против певицы
Фото: commons.wikimedia.org
Критики знаменитости устраивают откровенный самосуд, считает он

Для Ларисы Долиной скандал, связанный с пятикомнатной квартирой, оказался сложным испытанием – певица, в том числе, страдает эмоционально. Однако никто не берется говорить о ее "отмене", заявляет концертный директор певицы Сергей Пудовкин.

Тот заявил, что реакция людей всегда разнится, и запрос на справедливость актуален для каждого. Однако Пудовкин называет волну хейта, поднявшуюся после скандала, "самосудом" в отношении исполнительницы Пудовкин, который стал откровенным "беспределом".

Сергей отметил, что Долина до сих пор продолжает давать концерты, а зрители ее с радостью принимают. Поклонники выражают благодарность за искренность, обращаясь со словами поддержки.

С концертами у Долиной, констатирует концертный директор, все в полном порядке – залы собирают аншлаг, а публика реагирует весьма приветливо.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика заявила, комментируя скандал вокруг пятикомнатной квартиры Долиной, что вседозволенность звезд, выступающих на сцене со времен советской эстрады, осталась в прошлом, и те более не имеют статуса неприкасаемых.

Тем временем дело о пятикомнатной квартире, в праве собственности на которую отказали покупательнице Полины Лурье, уже дошло до Верховного суда.  

Источник: 360.ru ✓ Надежный источник
По теме

Сийярто: Европа одержима "военным психозом" и войной против России

Венгерский министр раскритиковал Брюссель и его планы

Путин ввел безвиз для граждан Китая

Для туристов из КНР также вводится возможность транзита на основании обычных паспортов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей