ФНС ликвидировала одну из структур дочери Долиной

Певица начала сталкиваться с "отменой" уже на государственном уровне

Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которой выступала дочь исполнительницы Ларисы Долиной Ангелина. Ликвидация НКО произошла по решению суда, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы.

Уточняется, что фонд просуществовал 12 лет. Ангелина стала учредителем в начале 2021-го, однако в марте того же года перестала значиться в качестве учредителя.

Иные подробности не приводятся. Известно, что Ангелина Долина (урожденная Миончинская), судя по открытым данным, является учредителем ООО "Музкульт". Основной вид деятельности по ОКВЭД – вспомогательная сфера исполнительских искусств. В равных долях по 50% Ангелина владеет компанией наравне с Владой Муравьевой – директором ООО. Уровень надежности компании фиксируется как низкий.

Соответствующие меры в отношении певицы и ее родственников, считают СМИ, проходят на фоне общественного скандала, вызванного "эффектом Долиной" из-за ситуации с ее пятикомнатной квартирой, проданной, как утверждала сама певица, под влиянием мошенников. Суд вернул недвижимость исполнительнице, сама покупательница Полина Лурье осталась и без средств, и без квартиры. Ее дальнейшие попытки пересмотреть судебное решение в вышестоящих инстанциях ни к чему не привели.

На фоне скандала с квартирой в Сахалинской филармонии ранее отменили концерт Долиной, расторгнув контракт на 11,2 млн рублей. По словам организаторов, решение принято "в связи с изменением концепции".