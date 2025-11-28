Певица Слава заявила, что не может продать свою квартиру из-за "эффекта Долиной"

Певице приходится проходить наркологические клиники, чтобы оформить сделку

Громкий судебный процесс по делу о пятикомнатной квартире Ларисы Долиной коснулся и звезд: певица Слава раскритиковала джазовую исполнительницу, которую обвинила в своих проблемах при продаже недвижимости. В довесок Сланевская назвала ту "телепузиком".

В личном блоге Слава заявила, что "из-за Ларисы Александровной Долиной" не может закрыть ни одну из сделок по продаже своих квартир. Теперь она вынуждена проходить наркологические клиники и бегать от одного места к другому. А покупатель, узнав о том, что имеет дело с артисткой, решит, что та может его обмануть – у артистки есть такие опасения.

"Спасибо вам большое", – саркастично высказалась исполнительница.

Отдельно Сланевская проехалась по Ларисе из-за ее образа, выложив фото певицы в костюме, в котором она, по мнению Славы, похожа на телепузика.

Напомним, ранее в суде подтвердили право Долиной на квартиру за 112 млн рублей, которой она, по собственным словам, лишилась из-за мошенников. Покупательница, однако, так и не смогла вернуть назад средства, потраченные на приобретение жилья.

В медийной среде мошенническую схему с продажей квартиры 70-летней эстрадной певицы стали неформально называть "эффектом Долиной" – из-за того, что аналогичные ситуации стали происходить чаще.