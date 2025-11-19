Пригожин высмеял Долину за участие в рекламе жилищной лотереи

Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость удивил такой выбор организаторов пиар-акции

Продюсер Иосиф Пригожин резко отреагировал на появление популярной российской певицы Ларисы Долиной в рекламе жилищной лотереи.

Повод для сарказма оказался вполне понятным: недавно звезда сама попала в громкую мошенническую схему при продаже недвижимости. Актриса продала квартиру, отдала деньги мошенникам, но потом смогла по суду признать себя потерпевшей и забрала звездное гнездышко у тех, кто его купил. Покупатели, разумеется, не согласились с этим, судебное разбирательство продолжается.

На этом неоднозначном фоне участие певицы в рекламном ролике, связанном с жильем, вызвало у Пригожина лишь смех. Продюсер заявил, что авторам видео стоило бы объяснить, как им вообще пришла в голову такая идея. По его мнению, такой пиар скорее навредит компании, чем привлечет к ней внимание.

Культурный деятель подчеркнул, что история знаменитости стала "серьезным катализатором" в юридической сфере, и выразил недоумение по поводу того, как можно было использовать ее образ в подобной рекламе.

"Я в шоке от их скудоумия", – подытожил он.

