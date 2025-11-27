Baza: Долина "отобьет" потери в 100 млн рублей на корпоративах в Новый год

У певицы уже плотно распланирован весь график на ближайшие два месяца

Лариса Долина сможет заработать на праздничных корпоративах в Новый год сумму, практически эквивалентную стоимости ее пятикомнатной квартиры. По данным телеграм-канала Baza, расписание певицы в ближайшие два месяца полностью распланировано: осталось лишь три "окна" – и в таком плотном графике Долина отработает до 20 января.

Так, в праздники знаменитость выступит более 20 раз в Дубае. В России и за ее пределами у нее подтверждено десять концертов.

За одно выступление исполнительница песни "Три белых коня" берет 3,5 млн рублей вместе с НДС. Чистая прибыль, как ожидается, у Долиной составит 105 млн рублей. Таким образом, Лариса сможет отбить стоимость квартиры, проданную под влиянием мошенников и впоследствии возвращенную ей (112 млн рублей).

Исполнительница может пересмотреть свой плотный график – за двойную цену. Организаторы, кстати, платят за ее перелеты первым или бизнес-классом, проживание в гостинице (пять звезд), и услуги личного фониатра за пять часов до концерта.

Ранее Екатерина Гордон раскритиковала Долину, заявив, что та после возврата квартиры, проданной по обману мошенников, из справедливых побуждений должна вернуть имущество покупательнице, которая в итоге после решения суда осталась и без денег, и без квартиры. Все иное, считает звездный юрист, является "блатом" и попыткой использовать свой авторитет. Ведь простым людям в подобной ситуации вряд ли бы удалось вернуть жилье.