Baza: Долина "отобьет" потери в 100 млн рублей на корпоративах в Новый год

Долина "отобьет" потерю квартиры в 100 млн рублей на корпоративах в Новый год
Фото: АГН Москва
У певицы уже плотно распланирован весь график на ближайшие два месяца

Лариса Долина сможет заработать на праздничных корпоративах в Новый год сумму, практически эквивалентную стоимости ее пятикомнатной квартиры. По данным телеграм-канала Baza, расписание певицы в ближайшие два месяца полностью распланировано: осталось лишь три "окна" – и в таком плотном графике Долина отработает до 20 января.

Так, в праздники знаменитость выступит более 20 раз в Дубае. В России и за ее пределами у нее подтверждено десять концертов.

За одно выступление исполнительница песни "Три белых коня" берет 3,5 млн рублей вместе с НДС. Чистая прибыль, как ожидается, у Долиной составит 105 млн рублей. Таким образом, Лариса сможет отбить стоимость квартиры, проданную под влиянием мошенников и впоследствии возвращенную ей (112 млн рублей).

Исполнительница может пересмотреть свой плотный график – за двойную цену. Организаторы, кстати, платят за ее перелеты первым или бизнес-классом, проживание в гостинице (пять звезд), и услуги личного фониатра за пять часов до концерта.

Ранее Екатерина Гордон раскритиковала Долину, заявив, что та после возврата квартиры, проданной по обману мошенников, из справедливых побуждений должна вернуть имущество покупательнице, которая в итоге после решения суда осталась и без денег, и без квартиры. Все иное, считает звездный юрист, является "блатом" и попыткой использовать свой авторитет. Ведь простым людям в подобной ситуации вряд ли бы удалось вернуть жилье.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
По теме

ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей