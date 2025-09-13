Врач назвала главные побочные эффекты диеты Долиной

По словам специалиста, подобное питание не подходит для нормальной жизнедеятельности

В последнее время Лариса Долина поражает публику не только своим внешним видом, но и поведением. Артистка не стесняется в выражениях, когда критикует коллег, дерзит журналистам и в целом ведет себя довольно скандально. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова полагает, что этому есть необычное объяснение – это диета, которой в последнее время придерживается знаменитость.

В погоне за стройностью Долина употребляет пищу только до 14:00, причем с очень жесткими ограничениями на продукты. По утрам она пьет воду с большим количеством лимонного сока и лишь иногда позволяет себе съесть бутерброд. Все это, уверена медик, плохо сказывается на эмоциональном состоянии звезды.

"При таком питании могут уходить мышцы. Кроме того, оно может привести к диетической депрессии. Серьезные ограничения могут довести человека до раздражительности", – подчеркнула специалист.

По ее словам, долго протянуть на таком питании невозможно: человек недополучает необходимых для работы мозга углеводов, ему становится тяжело двигаться. В таких случаях либо подключают БАДы, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку питательных веществ, либо Долина может приукрашивать или чего-то недоговаривать о своем питании.