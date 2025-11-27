Лурье отказали в праве собственности на квартиру Долиной

Право на имущество сохранили за певицей

Кассация отклонила жалобу Полины Лурье, покупательницы квартиры Ларисы Долиной: инстанция сохранила в силу решение суда, который ранее постановил сохранить недвижимость в собственности у исполнительницы.

Таким образом, решения первой инстанции и Мосгорсуда по иску знаменитости против Лурье неизменны.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме по просьбе юриста исполнительницы, так как в ходе заседания были оглашены данные медэкспертизы, проведенной в отношении Долиной, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Лурье намерена дойти до Верховного суда, где собирается обжаловать решение. Представляющая ее интересы Светлана Свириденко заявила, что даже при признании сделки недействительной в судебном порядке обязательно вступает в силу двусторонняя реституция – возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение.

Исковые требования певицы были удовлетворены в марте 2025 года. Предметом спора стала сделка по продаже пятикомнатной квартиры певицы – та заявила, что пострадала от действий мошенников и, находясь в заблуждении, ответила согласием на сделку. Однако суд отказал покупательнице в праве собственности, которое признал за Долиной. По мнению риелторов, прецедент сформировал серьезный риск для приобретателей "вторички".

На фоне имущественного спора с Долиной в Совфеде предложили ввести годичный срок для возврата денег обманутым покупателям квартир: сенатор Олег Голов, которому принадлежит идея, направил письмо в Минюст.