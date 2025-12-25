Собчак публично пригрозила Канделаки

"Блондинка в шоколаде" не побоялась гнева руководительницы ТНТ

Ксения Собчак резко прошлась по Тине Канделаки и наглядно продемонстрировала, что конфликт между ними далек от завершения. На одном из развлекательных шоу журналистке предложили выбрать, с кем из двух публичных персон она согласилась бы записать интервью – с Ксенией Бородина или с Канделаки.

"Блондинка в шоколаде" без колебаний выбрала бывшую коллегу по "Дому-2" и прямо заявила, что сейчас не готова разговаривать с Тиной. Она принципиально не будет делать интервью с бывшей подругой. Причина – арест сотрудников ее медиапроекта.

При этом знаменитость подчеркнула, что после освобождения работников готова к серьезному разговору с оппоненткой, а если личной встречи не будет, то диалог все равно состоится – уже в публичной плоскости и "без купюр".

"Пока ребята сидят в тюрьме, я не могу брать интервью у Тины Канделаки, а вот когда они выйдут, я бы с ней очень хотела поговорить. А если это не получится, я обязательно, Тина, поговорю с тобой публично", – резко заявила знаменитость.

История уходит корнями в громкое дело о вымогательстве. Ранее сотрудников Telegram-канала "блондинки в шоколаде" признали виновными в попытке получить деньги у Канделаки и ее супруга Василия Бровко, занимающего руководящую должность в госкорпорации Ростех. А теперь Собчак не упустила возможность публично уколоть руководительницу ТНТ.

