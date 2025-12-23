Екатерина Гордон озвучила причину своей неприязни к Ксении Собчак

Звездный юрист выставила два условия, на которых согласится дать Ксении интервью

Елена Товстик поведала в интервью Ксении Собчак о ссоре с адвокатом Катей Гордон, которая как-то сама предложила свои услуги разведенной женщине. В публичном заявлении знаменитость громко говорила о том, что жалеет Елену, оставшуюся одну с шестью детьми, и намерена помочь семье добиться справедливого разделения имущества при бракоразводном процессе.

Однако спустя некоторое время Екатерина перестала той помогать, объяснив, что Елена сама не готова к такому повороту событий, ибо все еще испытывает чувства к бывшему.

Наконец, в беседе с Собчак Товстик порассуждала на эту тему не в пользу известного юриста. После этого Гордон записала ролик, на котором обрушилась с претензиями к Собчак, выставив ряд условий для интервью – Катя подчеркнула, что не испытывает доверия к известной журналистке.

Гордон заявила, что придет на интервью, если Собчак не станет вырезать ничего из эфира, и если у нее самой будет возможность вести свою запись беседы. Публиковать она эту запись не намерена – сделает это лишь в случае, если Собчак ее обманет.

Собчак, утверждает Катя, уже обманывала ее во время последней встречи на Первом канале (которая так и не вышла). Несмотря на обещание, та использовала для передачи видео с ее маленьким ребенком.

"Для меня это зашквар, поэтому я продолжила не любить тебя и дальше", – высказалась Гордон.

Ранее Гордон резко раскритиковала первый публичный выход в свет Романа Товстика с его нынешней избранницей Полиной Дибровой, заявив, что последняя использует образы Елены, его бывшей жены.