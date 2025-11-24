Собчак извинилась перед Михалковым за обвинения в "сливе" голой вечеринки

Собчак покаялась перед Михалковым за обвинения в сливе "голой вечеринки"
Фото: соцсети
Блогер признала неправоту своих источников, которые указывали на режиссера

Журналистка и блогер Ксения Собчак принесла публичные извинения кинорежиссеру Никите Михалкову – ранее она заявляла, что тот был причастен к кампании против "голой вечеринки" и якобы обратил внимание на ее факт в ходе диалога с главой государства.

Медиаменеджер уточнила у себя в соцсетях, что ее источники оказались не правы. Собчак принесла извинения киномэтру и аудитории Михалкова за неподтвержденную информацию.

Так, летом 2025 года Собчак сообщила, что Михалков якобы показал президенту России видеоролик с "голой вечеринкой", которая состоялась в конце 2023-го в московском "Мутаборе". Кинорежиссер опроверг информацию, заявив, что у него есть более важные темы в диалоге с первым лицом.

Позднее Собчак заявила, что "рада" неправоте своих источников. Журналистка при этом добавила, что желает верить, что "мощь таланта и мелочность не идут рука об руку".

Скандальная "голая вечеринка" привела к массовому обсуждению в декабре 2023 года. Организатором выступила блогер Анастасия Ивлеева, которая позднее решила вылететь из России. Согласно дресс-коду, участники должны были прийти практически без одежды. На мероприятии, кроме самой Собчак, появилось множество медийных персон, которые под давлением "культуры отмены" принялись приносить публичные извинения за участие в скандальном мероприятии.

Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
