Лолита на коленях извинилась перед россиянами

Признавшая вину перед россиянами Лолита рухнула на колени
Лолита Милявская. Фото: IraNata/wikimedia.org
Звезда эмоционально обратилась к соотечественникам

Популярная российская исполнительница Лолита во время одного из своих концертов удивила публику неожиданным поступком. Она не только поблагодарила зрителей за верность и поддержку, но и решила покаяться перед ними.

Артистка прямо заявила, что ей жаль, что билеты на ее шоу стоят дорого. Она объяснила, что цены складываются из множества расходов – от перевозок до электроэнергии. Звезда подчеркнула, что сама мечтала бы о доступных концертах и попросила у публики прощения за то, что этого не удается достичь и людям приходится тратить внушительные суммы.

Звезда подчеркнула, что искренне дорожит вниманием поклонников и ее невероятно радуют аншлаги в зале, аплодисменты, цветы и теплые улыбки. Знаменитость эмоционально призналась, что именно любящие ее творчество россияне вдохновляют ее продолжать выступать, несмотря на все трудности.

После этих слов Лолита неожиданно рухнула на колени и поцеловала сцену, чем вызвала бурю эмоций в зале. Где именно произошел этот эпизод, не уточняется.

Последние месяцы для певицы были непростыми. После скандала с откровенной "голой" вечеринкой активно обсуждалась вероятность того, что ее окончательно "отменят". Впрочем, сейчас звезда постепенно возвращается на большую сцену.

К слову, недавно она нашла причину оправдать Аллу Пугачеву после разгромного интервью.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Грандиозное унижение Макрона попало на видео — позорный звонок Трампу не помог

Скандальные кадры активно обсуждают в Сети

НАТО пригрозило военным ответом России

Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей