Лолита на коленях извинилась перед россиянами

Популярная российская исполнительница Лолита во время одного из своих концертов удивила публику неожиданным поступком. Она не только поблагодарила зрителей за верность и поддержку, но и решила покаяться перед ними.
Артистка прямо заявила, что ей жаль, что билеты на ее шоу стоят дорого. Она объяснила, что цены складываются из множества расходов – от перевозок до электроэнергии. Звезда подчеркнула, что сама мечтала бы о доступных концертах и попросила у публики прощения за то, что этого не удается достичь и людям приходится тратить внушительные суммы.
Звезда подчеркнула, что искренне дорожит вниманием поклонников и ее невероятно радуют аншлаги в зале, аплодисменты, цветы и теплые улыбки. Знаменитость эмоционально призналась, что именно любящие ее творчество россияне вдохновляют ее продолжать выступать, несмотря на все трудности.
После этих слов Лолита неожиданно рухнула на колени и поцеловала сцену, чем вызвала бурю эмоций в зале. Где именно произошел этот эпизод, не уточняется.
Последние месяцы для певицы были непростыми. После скандала с откровенной "голой" вечеринкой активно обсуждалась вероятность того, что ее окончательно "отменят". Впрочем, сейчас звезда постепенно возвращается на большую сцену.
