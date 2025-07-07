"Бабушка в маразме": поведение Лолиты на концерте в Москве возмутило россиян

Опыт голой вечеринки артистку ничему не научил

Певица Лолита Милявская выступила перед зрителями на концерте в Лужниках. Знаменитость вернулась на большую сцену после "отмены" из-за участия в голой вечеринке и снова угодила в скандал из-за своего внешнего вида и поведения на сцене. Многим россиянам показалось, что она вела себя слишком одиозно и явно не в соответствии со своим возрастом и статусом.

На мероприятии Лолита появилась в прозрачном комбинезоне, пиджаке и туфлях на каблуке. Наряд подчеркивал все особенности тела артистки, которые она решила без стеснения продемонстрировать всем собравшимся на концерте. При этом свое выступление Милявская дополнила вызывающими танцами, показавшиеся публике крайне странными.

"Бабушка в маразме, пусть сходит с ума и дальше",

"Ей самой не противно на себя смотреть? Движения корявые",

"Ну "отменяли" ее после голой вечеринки, и что? Голая **па опять на сцене, отменяй-не отменяй...",

"Наверное, отечественная психиатрия бессильна в случае с Лолитой", – пишут россияне в соцсетях.

Ранее Лолита Милявская рассказала, почему ее дочь не живет в России. По словам знаменитости, из-за особенностей здоровья девочке не подходит насыщенный московский ритм жизни, поэтому было решено отправить ее вместе с бабушкой в Болгарию.