У женщины случился инсульт на шоу Лолиты

Разбил инсульт прямо на шоу: выступление Лолиты обернулось трагедией
Лолита Милявская. Кадр: соцсети
Жуткий инцидент поразил очевидцев

Во время концерта знаменитой исполнительницы Лолиты в Геленджике одну из зрительниц разбил инсульт. Женщине оперативно оказали помощь врачи скорой, которая присутствовала на площадке по требованию артистки.

Подробностями поделилась сама знаменитость на просторах интернет-пространства. Она сообщила, что зрительнице стало плохо прямо во время выступления, и подчеркнула, что именно наличие дежурной бригады спасло жизнь пострадавшей.

Звезда отметила, что скорая помощь включена в ее райдер во всех городах, где проходят шоу. Она выразила мнение, что присутствие медиков на массовых мероприятиях должно быть закреплено законодательно.

Артистка также напомнила, что подобные случаи происходили и раньше: врачи не раз оказывали экстренную помощь ее поклонникам во время концертов. Знаменитость настаивает на том, что любая театральная постановка или музыкальное выступление должны сопровождаться возможностью немедленной медицинской поддержки.

К слову, недавно артистка нашла причину защитить бывшую примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву после ее скандального интервью.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
