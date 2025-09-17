У женщины случился инсульт на шоу Лолиты

Курс рубля
Во время концерта знаменитой исполнительницы Лолиты в Геленджике одну из зрительниц разбил инсульт. Женщине оперативно оказали помощь врачи скорой, которая присутствовала на площадке по требованию артистки.
Подробностями поделилась сама знаменитость на просторах интернет-пространства. Она сообщила, что зрительнице стало плохо прямо во время выступления, и подчеркнула, что именно наличие дежурной бригады спасло жизнь пострадавшей.
Звезда отметила, что скорая помощь включена в ее райдер во всех городах, где проходят шоу. Она выразила мнение, что присутствие медиков на массовых мероприятиях должно быть закреплено законодательно.
Артистка также напомнила, что подобные случаи происходили и раньше: врачи не раз оказывали экстренную помощь ее поклонникам во время концертов. Знаменитость настаивает на том, что любая театральная постановка или музыкальное выступление должны сопровождаться возможностью немедленной медицинской поддержки.
