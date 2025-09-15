Появились новые подробности о влиятельном покровителе Лолиты

Личность защитника знаменитости держат в секрете

После скандала с вечеринкой Лолита вернулась на российскую сцену и снова стала давать концерты по всей стране. Причем артистка не пытается вести себя более сдержанно – она все также появляется перед публикой в провокационных образах и резко отвечает всем недовольным, даже если они из региональной власти. Как уверяет общественник Виталий Бородин, за певицей стоит очень влиятельный покровитель, благодаря которому она может позволить себе различные вольности.

Активист напомнил, что Лолита дважды отказывалась навещать российских солдат, но никаких мер за этим не последовало. Он заметил, что за многими звездами стоят влиятельные люди и спонсоры – аналогичная история и с Милявской. Только раскрывать имя ее покровителя Бородин не хочет.

"Мне звонила Алена Водонаева, она побывала один раз на вечеринке и попала в черные списки, ее никуда не приглашают. Такая же Ивлеева. А вот Лолита, Собчак, Киркоров – они на плаву. Это о чем говорит? Значит, у этих людей есть ресурсы определенные", – отметил общественник.

Аналогичного мнения придерживается и продюсер Сергей Дворцов. Он уверен, что возвращение Лолиты в медиасреду произошло не без чьей-то "волосатой руки". Именно поэтому знаменитость в итоге смогла выйти относительно сухой из воды.

"Здесь самое главное выбрать правильную политику партии, как говорится, делать определенные выводы, чтобы не навредить ни себе, ни другим", – заявил Дворцов.

И теперь благодаря такому подходу Милявская спокойно зарабатывает 1,7-2 млн рублей за мероприятие и не жалуется на бедную жизнь.