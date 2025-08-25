Лолита расплакалась на концерте

Эмоции захлестнули звезду

Лолита Милявская растрогала публику на крупном музыкальном событии "Новая волна" в Татарстане. Исполняя хит "Раневская", знаменитость так сильно расчувствовалась, что не смогла справиться с эмоциями: она разрыдалась прямо во время шоу и в истерике поспешно покинула сцену.

Впрочем, фанаты продемонстрировали понимание и поддержали звезду аплодисментами стоя, продолжая аплодировать даже после того, как она скрылась за кулисами. Атмосфера в зале еще долго оставалась трогательной и напряженной.

Издание Super напоминает, что впервые знаменитость исполнила этот трек в 2017 году в Сочи. В тот раз публика также была очарована, а сама звезда и тогда не сумела сдержать сильные переживания.

Маэстро Алексей Романов создал композицию специально для эффектной брюнетки. Артистка давно мечтала о песне, которая цепляла бы до боли, кроме того, он увидел в ней черты легендарной Фаины Раневской.

После периода "отмены" карьера звезды постепенно восстанавливается. Она снова появляется на концертах и съемках, а в интервью не раз подчеркивала, что сцена и работа для нее остаются главной ценностью всей жизни.

К слову, ранее Лолита рассказала о предательстве Киркорова после многолетней дружбы. Знаменитостям удалось примириться спустя некоторое время.