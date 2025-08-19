Бузова сделала политическое заявление о встрече Путина и Трампа

Брюнетка наблюдает за происходящим на международной арене

Звезда социальных сетей и отечественной эстрады Ольга Бузова неожиданно решила высказаться о международной повестке. Находясь в Ницце, она обратила внимание на прошедшие переговоры между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Артистка отметила, что политический климат между странами начал постепенно меняться, и в воздухе ощущаются первые признаки потепления. Звезда кратко, но выразительно описала происходящее, намекнув, что сдвиг все-таки произошел. Она уверена, что "лед тронулся", и теперь можно ожидать развития в позитивном ключе.

Встреча президентов состоялась 15 августа на территории базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Беседа продолжалась почти три часа и, по мнению наблюдателей, может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях. Бузова, несмотря на свою далекую от политики деятельность, дала понять, что внимательно следит за событиями, происходящими на международной арене.