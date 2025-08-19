Бузова сделала политическое заявление о встрече Путина и Трампа

Бузова сделала громкое политическое заявление
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Брюнетка наблюдает за происходящим на международной арене

Звезда социальных сетей и отечественной эстрады Ольга Бузова неожиданно решила высказаться о международной повестке. Находясь в Ницце, она обратила внимание на прошедшие переговоры между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Артистка отметила, что политический климат между странами начал постепенно меняться, и в воздухе ощущаются первые признаки потепления. Звезда кратко, но выразительно описала происходящее, намекнув, что сдвиг все-таки произошел. Она уверена, что "лед тронулся", и теперь можно ожидать развития в позитивном ключе.

Встреча президентов состоялась 15 августа на территории базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Беседа продолжалась почти три часа и, по мнению наблюдателей, может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях. Бузова, несмотря на свою далекую от политики деятельность, дала понять, что внимательно следит за событиями, происходящими на международной арене.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

На Западе закатили истерику из-за совместного шага Путина и Трампа

Европейские политики следят за каждым шагом двух президентов

"Нужна вся Украина": перед саммитом на Аляске прозвучало громкое заявление

На встречу двух лидеров возлагают большие надежды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей