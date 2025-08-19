Бузова сделала политическое заявление о встрече Путина и Трампа

Курс рубля
Звезда социальных сетей и отечественной эстрады Ольга Бузова неожиданно решила высказаться о международной повестке. Находясь в Ницце, она обратила внимание на прошедшие переговоры между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Артистка отметила, что политический климат между странами начал постепенно меняться, и в воздухе ощущаются первые признаки потепления. Звезда кратко, но выразительно описала происходящее, намекнув, что сдвиг все-таки произошел. Она уверена, что "лед тронулся", и теперь можно ожидать развития в позитивном ключе.
Встреча президентов состоялась 15 августа на территории базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Беседа продолжалась почти три часа и, по мнению наблюдателей, может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях. Бузова, несмотря на свою далекую от политики деятельность, дала понять, что внимательно следит за событиями, происходящими на международной арене.
Европейские политики следят за каждым шагом двух президентов
На встречу двух лидеров возлагают большие надежды