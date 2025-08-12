Газманов прокомментировал будущие переговоры президентов России и США

Олег Газманов сделал громкое политическое заявление
Олег Газманов. Кадр: соцсети
Многие звезды внимательно следят за происходящим на международной арене

Известный российский певец Олег Газманов сделал громкое политическое заявление. Любимец публики прокомментировал предстоящие переговоры лидеров России и США, которые состоятся 15 августа на Аляске. Артист уверен, что эта встреча станет важным событием, при этом позиции нашей страны останутся неизменными, а стратегические цели – твердо обозначенными.

Знаменитость обратил особое внимание на то, что американский президент часто меняет свою риторику: он то заявляет одно, то придерживается противоположных взглядов. В то же время, как отметил певец, российский лидер демонстрирует стабильность и последовательность, четко формулируя свою позицию и защищая национальные интересы. Он подчеркнул, что в условиях единства внутри страны никто не сможет сломить Россию.

Музыкант напомнил, что совсем не занимается политикой, но считает важным следить за развитием мировых событий. Он дал понять, что уверен: сохранение национального единства и твердой линии руководства в условиях глобальных вызовов является ключом к устойчивости государства.

К слову, ранее Родион Газманов рассказал, почему отказал отцу в работе. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
