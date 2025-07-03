Родион Газманов рассказал, почему отказался от продюсирования отцом

Молодой человек принял для себя важное решение

Родион Газманов рассказал, почему предпочел не просить помощи у своего именитого родителя Олега Газманова в построении музыкальной карьеры. Исполнитель отметил, что решил идти своим путем, чтобы добиться признания и успеха самостоятельно, а не за счет известной фамилии.

По словам молодого человека, еще в начале его творческого пути они с отцом провели "серьезный разговор" и пришли к взаимному соглашению: он будет развиваться как артист самостоятельно, писать собственные песни и искать свою аудиторию без продюсирования со стороны семьи. Он подчеркнул, что высоко ценит талант своего отца, но не хочет находиться в его тени.

Певец также вспомнил фразу писателя Андрея Кнышева, который однажды сказал, что, идя по стопам великих, можно легко не оставить собственных следов. Именно это он и хотел бы избежать. Певец признался, что в детстве отец писал для него песни и помогал с продвижением, но позже они вместе решили отказаться от этой модели.

Как с улыбкой заметил артист, если бы звездный родитель продолжил продвигать сына, публика увидела бы не нового исполнителя, а просто "еще одного Газманова". Он добавил, что на эстраде не нужен второй Олег Газманов – достаточно одного.

К слову, ранее Газманов-старший устроил переполох в Кремле.