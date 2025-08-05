На концерте Лепса произошел скандал: артист толкнул ребенка со сцены

Артист известен своим вспыльчивым нравом

На одном из недавних концертов Григория Лепса случился вопиющий случай – певец вытолкал со сцены фаната, который хотел сделать с ним памятное фото. Инцидент стал широко обсуждаем в Сети.

Все произошло в момент, когда артист пригласил на сцену детей ради совместного фото. К нему поднялось несколько мальчиков 7-11 лет, которые обнимались и фотографировались с улыбающимся исполнителем. В какой-то момент к нему подошел подросток, которого Лепс отправил обратно, указав, что он уже достаточно взрослый.

Тем не менее, это не остановило молодого человека – через время он предпринял еще одну попытку сфотографироваться, но нарвался на гнев знаменитости. Певец с нецензурной лексикой вытолкал ребенка со сцены и обругал, после чего кинул раздраженный взгляд в его сторону.

Как известно, Григорий Лепс не славится примерным поведением на своих концертах. Однажды он вышвырнул телефон из рук поклонницы, которая снимала его слишком близко, обматерил присутствующую публику, а также отчитал зрителя, который хотел снимать представление на смартфон.