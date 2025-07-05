Погребняк пригрозила невесте Лепса судом из-за слов о Боне

Знаменитость вмешалась в конфликт между дамами

Аврора Киба позволила себе лишнего, высказываясь по поводу Виктории Бони. На это указала Мария Погребняк, отметив, что при желании ее знакомая вполне может засудить девушку.

Блогер напомнила, что Боня, рассказывая о семье Авроры и ее отца, сослалась на данные СМИ, а это снимает с нее ответственность, поскольку все вопросы в таких случаях следует адресовать первоисточнику. Киба, в свою очередь, вероятно, в силу эмоций и неопытности наговорила слишком много и перешла на личности.

"Эти голословные утверждения – как раз то, что потенциально наказуемо судом, в отличие от цитирования СМИ. Если Вика захочет, то суд выиграет легко", – сказала Погребняк.

По ее словам, Аврора невнимательно слушала то, что говорила Боня, из-за чего отреагировала слишком эмоционально.

Напомним, ранее источники заявили, что невеста Лепса не такая состоятельная, как пытается показаться россиянам. По их словам, девушка донашивает дорогую одежду за своей матерью, а до артиста ей нравился Даня Милохин.