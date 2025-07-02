Донашивает одежду за мамой: невесту Лепса заподозрили в обмане россиян

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После откровений Виктории Бони еще один знакомый проговорился по поводу жизни Авроры Кибы. Он подозревает, что невеста Лепса обманывает россиян, когда говорит о своей состоятельной жизни.
Один из участников проекта "Мастер игры", где также была Киба, рассказал, что девушка намеренно сильно привлекает внимание к своему роману с известным артистом. Например, в караоке она исполняет только его песни, что вызывает подозрение. При этом раньше ей сильно нравился Даня Милохин, за которым она ухлестывала в соцсетях.
Также вопросы вызывает ее одежда. По словам знакомых, Аврора часто появляется на людях в одном и том же.
"Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности. К тому же сейчас винтаж в моде. Остальное все – по бартеру. В общем, очень сомнительная история во всех отношениях", – рассказал источник.
Ранее Боня заявила, что Кибу намеренно пристроили к Лепсу, поскольку ее семья после смерти отца погрязла в долгах. Артиста сочли лучшей партией, поскольку он сможет обеспечить ей достойную жизнь.
Незалежная оказалась не у дел