Донашивает одежду за мамой: невесту Лепса заподозрили в обмане россиян

Стало известно, что раньше девушке нравился другой молодой парень

После откровений Виктории Бони еще один знакомый проговорился по поводу жизни Авроры Кибы. Он подозревает, что невеста Лепса обманывает россиян, когда говорит о своей состоятельной жизни.

Один из участников проекта "Мастер игры", где также была Киба, рассказал, что девушка намеренно сильно привлекает внимание к своему роману с известным артистом. Например, в караоке она исполняет только его песни, что вызывает подозрение. При этом раньше ей сильно нравился Даня Милохин, за которым она ухлестывала в соцсетях.

Также вопросы вызывает ее одежда. По словам знакомых, Аврора часто появляется на людях в одном и том же.

"Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности. К тому же сейчас винтаж в моде. Остальное все – по бартеру. В общем, очень сомнительная история во всех отношениях", – рассказал источник.

Ранее Боня заявила, что Кибу намеренно пристроили к Лепсу, поскольку ее семья после смерти отца погрязла в долгах. Артиста сочли лучшей партией, поскольку он сможет обеспечить ей достойную жизнь.