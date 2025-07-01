Выдали за старика из-за долгов: Боня раскрыла правду о невесте Лепса

Выдали за старика из-за долгов: Боня раскрыла правду о невесте Лепса
Фото: соцсети
Оказалось, у девушки непростая судьба

Блогер Виктория Боня утверждает, что молодая невеста Лепса Аврора Киба не просто так встречается с пожилым артистом – девушку решили удачно выдать замуж на фоне огромных долгов ее семьи. По словам знаменитости, некоторое время назад девушка потеряла отца, который скончался из-за своего банкротства. У нее осталась мать, которой пришлось разбираться с проблемами покойного мужа и заботиться о двух детях.

Боня рассказала, что Лепс дружил с семьей Авроры довольно давно, еще до того, как произошли все печальные события. И когда встал вопрос, куда пристроить дочь, ее мать решила, что лучшей кандидатуры, чем артист не найти – он богат, знаменит и поможет девочке в будущем.

"У мамы суды – она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне", – рассказала блогер.

Она утверждает, что из-за этого союза семью Авроры начали обвинять в расчетливости. 

При этом ранее поговаривали, что роман Кибы и Лепса – пиар-ход. Якобы родители девочки захотели сделать из нее настоящую звезду и попросили близкого друга семьи помочь за определенную сумму. Подтверждения этой информации не было. Сейчас Аврора называет себя женой артиста, хотя официально в брак они не вступали.

Источник: Rutube
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