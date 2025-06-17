Студентка Киба назвала себя женой Григория Лепса

Девушка стала невероятно популярна на фоне слухов о романе со звездой

Аврора Киба вновь оказалась в центре внимания после того, как сделала громкое заявление о своих отношениях с Григорием Лепсом. Несмотря на то, что сам артист в недавнем интервью заявил, будто их связь уже в прошлом и ему безразлична жизнь девушки, студентка дала понять, что все совсем не так.

На просторах интернет-пространства красотка опубликовала видеоролик с исполнителем хита "Рюмка водки", где они вместе танцуют на светском вечере. Артист нежно обнимает ее за талию, а сама девушка с улыбкой прижимается к нему. Однако пользователей больше заинтересовала подпись к публикации.

"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить", – объявила звезда соцсетей.

Эта фраза вызвала волну обсуждений в интернете. Многие сочли ее намеком на то, что пара тайно заключила брак. Сам кумир миллионов пока не дал официальных комментариев, но репостнул публикацию пассии себе на страницу, что добавило интриги. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Поклонников особенно поразило второе опубликованное видео. На нем поведение пары стало еще более откровенным – певец позволил себе публично прикоснуться к груди девушки, что только подогрело слухи об их тесной связи.

К слову, ранее юная избранница артиста отреагировала на его интрижки матерной цитатой Айзы.