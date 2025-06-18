Фигура артиста вызывает большой интерес за рубежом

Украинские спецслужбисты внесли знаменитого российского исполнителя Григория Лепса в розыскную базу. Об этом свидетельствуют официальные данные украинских властей, которые были обнаружены российскими журналистами.

Отдельно сообщается, что 4 марта 2025 года Лепсу заочно предъявили обвинения. Представители киевского режима утверждают, что причиной стало его публичное одобрение спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима, а также высказывания, в которых он дал обещание платить нашим бойцам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк незалежных вояк.

Ранее киевские спецслужбисты уже предпринимали аналогичные шаги в отношении других именитых россиян, однако такие обвинения не имели реальных последствий.

Комментариев от самого любимца публики или его представителей на данный момент не поступало.

К слову, ранее студентка Аврора Киба объявила себя женой Лепса.