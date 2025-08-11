Лепс прервал молчание после скандала с ребенком в Сочи

Знаменитость уверен, что за все грехи его обязательно накажут

Григорий Лепс объяснил, почему столкнул подростка со сцены во время концерта в Сочи. Видео с инцидентом появилось в Сети и спровоцировало громкий скандал с обвинениями в адрес артиста в неподобающем поведении. Однако певец не считает, что поступил неправильно.

Лепс отметил – идеальных людей не бывает, и никогда не получится оставаться для всех хорошим, порядочным, честным человеком. На своей шкуре он испытывал это многократно, и, вероятно, с этим сталкивался в своей жизни каждый.

"Когда тобою движет только хорошее, человек это либо не воспринимает, либо отвергает, либо считает, что ты слаб для того, чтобы огрызнуться", – сказал знаменитость.

Также он указал, что за все в этой жизни придется платить, и Бог обязательно накажет его за все по мере проступков.

Напомним, инцидент произошел, когда во время концерта Лепс пригласил детей сделать с ним совместное фото на сцене. В один момент к артисту подошел подросток, но тот ему отказал, указав, что он уже слишком большой. Однако парень через время предпринял еще одну попытку сфотографироваться, на что получил резкую реакцию со стороны исполнителя. Как позже сообщали СМИ, родители мальчика были невероятно возмущены таким поведением артиста и требовали от него, как минимум, извинений.