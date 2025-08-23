Ест жирные манты и не полнеет: стройная Лолита раскрыла секрет хорошей фигуры

В Казани продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Лолита приехала в столицу Татарстана на четыре для. Но успела многое.

Здесь же в эти дни и модельер Игорь Гуляев, с которым певица давно дружит и сотрудничает. Он отправил певицу в местный магазин подиумной брендовой одежды и помог ей сделать грамотный выбор. На красной дорожке конкурса все ахнули! Благо, фигура позволяет Милявской носить "модельные" размеры даже в 61 год!

Но как певица сохраняет идеальные пропорции тела даже в Татарстане, где и калорийный сладкий чак-чак, и другие гастрономические искушения на каждом шагу?!

"А я не люблю чак-чак, – призналась артистка. – Больше люблю манты. У вокзала есть обычная чайхана, где мы наедаемся этими мантами так!.. Я не думаю о том, что поправлюсь. Сегодня поправился – завтра похудел. Как можно мозг травмировать тем, если видишь хорошую еду, а не ешь?! Я не понимаю этого. Если ничего не болит – ешь в меру". Стоит напомнить, что в свое время она сильно похудела при помощи эндокринолога.

Раскрыла певица и еще один простой секрет своей отличной формы: "Я пью мало воды. А еще хороший сон помогает мне восстанавливать связки и нервную систему".