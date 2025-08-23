Ест жирные манты и не полнеет: стройная Лолита раскрыла секрет хорошей фигуры

Ест жирные манты и не полнеет: стройная Лолита раскрыла секрет хорошей фигуры
Фото: пресс-служба
В Казани продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Лолита приехала в столицу Татарстана на четыре для. Но успела многое.

Здесь же в эти дни и модельер Игорь Гуляев, с которым певица давно дружит и сотрудничает. Он отправил певицу в местный магазин подиумной брендовой одежды и помог ей сделать грамотный выбор. На красной дорожке конкурса все ахнули! Благо, фигура позволяет Милявской носить "модельные" размеры даже в 61 год! 

Но как певица сохраняет идеальные пропорции тела даже в Татарстане, где и калорийный сладкий чак-чак, и другие гастрономические искушения на каждом шагу?! 

Фото: пресс-служба

"А я не люблю чак-чак, – призналась артистка. – Больше люблю манты. У вокзала есть обычная чайхана, где мы наедаемся этими мантами так!.. Я не думаю о том, что поправлюсь. Сегодня поправился – завтра похудел. Как можно мозг травмировать тем, если видишь хорошую еду, а не ешь?! Я не понимаю этого. Если ничего не болит – ешь в меру". Стоит напомнить, что в свое время она сильно похудела при помощи эндокринолога.

Раскрыла певица и еще один простой секрет своей отличной формы: "Я пью мало воды. А еще хороший сон помогает мне восстанавливать связки и нервную систему". 

Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
По теме

"Совершили ошибку": россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с Зеленским

Москве не стоит отступать от своих позиций

"Решето" на линии обороны: Сырский подставил Зеленского – последние новости с фронта

Украинским воякам приходится очень тяжело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей