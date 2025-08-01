Лолита рассказала о предательстве Киркорова после многолетней дружбы

Знаменитостям удалось примириться спустя некоторое время

После скандала вокруг голой вечеринки отношения близких друзей Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова резко испортились. Артист быстро нашел способ спасти свою карьеру, а вот певице пришлось долгое время пребывать в режиме "отмены". Однако не это стало главной проблемой. В недавнем интервью знаменитость призналась, что не смогла простить коллеге колкое замечание в свой адрес на фоне скандала.

Тогда Киркоров в одном из интервью заявил, что, в отличие от некоторых, во время мероприятия он не "ползал пьяным на карачках". Лолита в этом увидела укол в свою сторону и заявила, что поп-король готов предать кого угодно ради спасения своей задницы.

"Я посчитала это предательством от моего друга. Предательством многолетней дружбы, потому что я себе не позволяла ни о ком из коллег, кто был или не был, вообще произнести дурного слова. И сейчас не позволю", – сказала Милявская.

По ее словам, после перепалки она обсудила случившееся с Киркоровым. Она утверждает, что артист болезненно переживал оплошность со своей стороны, поэтому в итоге они обнялись, поцеловались и помирились.

Лолита уверена, что каждый публичный человек должен следить за своими словами. Себе она старается не позволять делать выпадов в адрес коллег, и, указала артистка, после нескольких лет дружбы такое поведение вовсе недопустимо.

Ранее россияне раскритиковали Лолиту после выступления.