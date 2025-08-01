Лолита рассказала о предательстве Киркорова после многолетней дружбы

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После скандала вокруг голой вечеринки отношения близких друзей Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова резко испортились. Артист быстро нашел способ спасти свою карьеру, а вот певице пришлось долгое время пребывать в режиме "отмены". Однако не это стало главной проблемой. В недавнем интервью знаменитость призналась, что не смогла простить коллеге колкое замечание в свой адрес на фоне скандала.
Тогда Киркоров в одном из интервью заявил, что, в отличие от некоторых, во время мероприятия он не "ползал пьяным на карачках". Лолита в этом увидела укол в свою сторону и заявила, что поп-король готов предать кого угодно ради спасения своей задницы.
"Я посчитала это предательством от моего друга. Предательством многолетней дружбы, потому что я себе не позволяла ни о ком из коллег, кто был или не был, вообще произнести дурного слова. И сейчас не позволю", – сказала Милявская.
По ее словам, после перепалки она обсудила случившееся с Киркоровым. Она утверждает, что артист болезненно переживал оплошность со своей стороны, поэтому в итоге они обнялись, поцеловались и помирились.
Лолита уверена, что каждый публичный человек должен следить за своими словами. Себе она старается не позволять делать выпадов в адрес коллег, и, указала артистка, после нескольких лет дружбы такое поведение вовсе недопустимо.
Ранее россияне раскритиковали Лолиту после выступления.
Скоро Киев ждут глобальные перемены
Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно