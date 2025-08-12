Энистон высказалась об измене Питта с Джоли спустя 20 лет

Актриса сделала откровенное признание

Популярная во многих странах артистка Дженнифер Энистон спустя два десятилетия вновь высказалась о предательстве Брэда Питта с Анджелиной Джоли, которая в свое время стала одной из самых обсуждаемых историй в Голливуде.

В интервью 56-летняя знаменитость призналась, что пережить этот удар было крайне тяжело, особенно из-за пристального внимания прессы, которая смаковала каждую деталь их личной драмы.

По словам звезды, для публики эта история была чем-то вроде сенсации, отвлекающей от повседневных забот. Она сожалеет, что все произошло именно так, но подчеркнула, что уже не может изменить прошлое. При этом актриса до сих пор не понимает, почему люди с таким азартом обсуждали чужую семейную трагедию и считает, что публичный статус не дает фанатам права на травлю.

Знакомство бывшей звездной пары произошло в конце девяностых, а уже через год они сыграли свадьбу. Их союз продлился пять лет и закончился после того, как на съемках очередной киноленты парень увлекся жгучей брюнеткой.

Сначала законная супруга не придавала значения слухам, но опубликованные весной 2005 года фотографии актеров вместе стали для нее шоком. О предательстве она узнала одновременно с миллионами людей и вскоре подала на развод. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

