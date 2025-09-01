Милявская призналась в любви к украинскому языку

Знаменитость рассказала, что думает на самом деле

Популярная исполнительница Лолита Милявская объявила, что хит "Намисто (Ожерелье)" из ее нового альбома изначально создавался сразу на двух языках, она пела по-русски и по-украински.

Кумир миллионов подчеркнула, что не видит противоречий в том, что часть ее репертуара звучит на языке соседнего государства. Она объяснила это тем, что и сама, и автор слов композиции Артем Шаповалов появились на свет и получили образование на украинских землях, поэтому для них этот язык является родным.

По словам знаменитости, этот язык отличается особой мелодичностью и не случайно его часто сравнивают с итальянским. При этом она уточнила, что имеет в виду литературный вариант, а не суржик, который распространен среди многих жителей и не отражает истинного звучания украинского.

Подытоживая свое резонансное на фоне продолжающегося конфликта заявление, любимица публики призналась, что украинский язык считает очень красивым.

Известно, что звезда родилась в украинском городе Мукачево, детство провела во Львове и Киеве, а позже поступила в Тамбовский филиал Московского госинститута культуры.

