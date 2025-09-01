Милявская призналась в любви к украинскому языку

Милявская сделала резонансное заявление об украинском языке
Лолита. Фото: Феликс Грозданов/"Утро.ру"
Знаменитость рассказала, что думает на самом деле

Популярная исполнительница Лолита Милявская объявила, что хит "Намисто (Ожерелье)" из ее нового альбома изначально создавался сразу на двух языках, она пела по-русски и по-украински.

Кумир миллионов подчеркнула, что не видит противоречий в том, что часть ее репертуара звучит на языке соседнего государства. Она объяснила это тем, что и сама, и автор слов композиции Артем Шаповалов появились на свет и получили образование на украинских землях, поэтому для них этот язык является родным.

По словам знаменитости, этот язык отличается особой мелодичностью и не случайно его часто сравнивают с итальянским. При этом она уточнила, что имеет в виду литературный вариант, а не суржик, который распространен среди многих жителей и не отражает истинного звучания украинского.

Подытоживая свое резонансное на фоне продолжающегося конфликта заявление, любимица публики призналась, что украинский язык считает очень красивым.

Известно, что звезда родилась в украинском городе Мукачево, детство провела во Львове и Киеве, а позже поступила в Тамбовский филиал Московского госинститута культуры.

К слову, недавно артистка закатила истерику с рыданиями и сбежала от россиян. Знаменитость не смогла справиться с эмоциями.

Источник: Шоу "Однажды» на VK Видео ✓ Надежный источник
По теме

Заменили на двойника: новые подробности о "смерти" Трампа

Американского лидера, как подозревает общественность, уже нет в живых

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей