Лолита защитила Пугачеву после нашумевшего интервью

Знаменитая исполнительница Лолита Милявская выступила в защиту бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой после критики, которая обрушилась на нее после скандального интервью.
Лолита, к которой у общественности тоже есть много вопросов и которая долгое время сидела без концертов, неожиданно объявила, что в словах своей беглой коллеги не заметила признаков отречения от Родины.
Певица считает, что в рассуждениях знаменитости были слышны лишь воспоминания о жизни в России и ностальгия по прожитым годам. Она добавила, что те, кто ищет негатив, найдут его даже там, где его нет.
Певица также отметила, что "Мадам Брошкина" в свои 76 лет сохраняет ясный ум и прекрасную внешность. Милявская подчеркнула, что немногие могут похвастаться такой памятью и в целом замечательными человеческими качествами.
Она заявила, что эмигрантка всегда была величайшим достоянием России и продолжает оставаться им до сих пор.
Напомним, ранее экс-примадонна рассказала об отъезде из страны и жизни в эмиграции. Она заявила, что ощущает предательство со стороны государства, однако себя предательницей не считает.
Позднее в МИД России дали оценку этому интервью.
