Мизулина резко раскритиковала шоу Егора Крида и упомянула Пугачеву с Галкиным*

Общественница не могла пройти мимо вопиющей ситуации

Известный российский общественный деятель Екатерина Мизулина резко высказалась по поводу сомнительного шоу Егора Крида в "Лужниках", где на сцене выступали дамочки в откровенных нарядах. Полуобнаженные дивы танцевали на пилоне и целовались с исполнителем.

Блондинка подчеркнула, что подобные перфомансы создают тревожный прецедент и показывают нехорошие тенденции в сфере российского шоу-бизнеса.

Она заявила, что "сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра – Пугачева с Галкиным* в Москве". Таким образом государственная деятельница подчеркнула, что направление, в котором движется часть шоу-бизнеса, очевидно должно вызывать порицание общественности.

Она отметила, что формально выступления с элементами стриптиза не запрещены, однако подростки не должны иметь к ним доступа. При этом на концерте был указан минимальный возраст посещения 12+, что абсолютно недопустимо.

По мнению Екатерины, девочки-подростки после такого представления могут начать копировать увиденное и повторять низкопробные танцы. Она уверена, что подобное зрелище оказывает разрушительное влияние на несовершеннолетних.

Напомним, выступление Крида в конце лето вызвало шквал критики в соцсетях. Особенно обсуждалась сцена, где артист на глазах у тысяч зрителей страстно целовался с полуголой танцовщицей, а пикантный момент транслировался на большом экране.

К слову, недавно Крид жестко высказался о личной жизни общественницы.

*признан иностранным агентом на территории России