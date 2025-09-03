Мизулина резко раскритиковала шоу Егора Крида и упомянула Пугачеву с Галкиным*

"Завтра – Пугачева с Галкиным* в Москве": Мизулина выступила с разгромной речью после скандала
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Общественница не могла пройти мимо вопиющей ситуации

Известный российский общественный деятель Екатерина Мизулина резко высказалась по поводу сомнительного шоу Егора Крида в "Лужниках", где на сцене выступали дамочки в откровенных нарядах. Полуобнаженные дивы танцевали на пилоне и целовались с исполнителем.

Блондинка подчеркнула, что подобные перфомансы создают тревожный прецедент и показывают нехорошие тенденции в сфере российского шоу-бизнеса.

Она заявила, что "сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра – Пугачева с Галкиным* в Москве". Таким образом государственная деятельница подчеркнула, что направление, в котором движется часть шоу-бизнеса, очевидно должно вызывать порицание общественности.

Она отметила, что формально выступления с элементами стриптиза не запрещены, однако подростки не должны иметь к ним доступа. При этом на концерте был указан минимальный возраст посещения 12+, что абсолютно недопустимо.

По мнению Екатерины, девочки-подростки после такого представления могут начать копировать увиденное и повторять низкопробные танцы. Она уверена, что подобное зрелище оказывает разрушительное влияние на несовершеннолетних.

Напомним, выступление Крида в конце лето вызвало шквал критики в соцсетях. Особенно обсуждалась сцена, где артист на глазах у тысяч зрителей страстно целовался с полуголой танцовщицей, а пикантный момент транслировался на большом экране.

К слову, недавно Крид жестко высказался о личной жизни общественницы.

*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Стала известна причина пропажи Трампа

Лидер намеренно выжидал удобного момента для появления

Журналист пришел в ужас из-за слов Запада о Путине

Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей