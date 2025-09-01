Гордон выходит из скандала с Дибровыми после слухов об интрижке с Товстиком

Адвокат уверяет, что сделала максимум для брошенной жены бизнесмена

Правозащитница Екатерина Гордон объявила, что в ближайшее время намерена прекратить участие в деле о разводе Елены и Романа Товстиков. По ее словам, во время внесудебных встреч она смогла выбить самые хорошие условия для своей подзащитной и, вероятно, процесс будет урегулирован с лучшим исходом для брошенной жены.

Такое заявление Гордон сделала вскоре после сообщений в СМИ, что у нее был интим с Товстиком – как оказалось позднее, новость не соответствовала действительности, а была вброшена намеренно.

По словам Екатерины, ее главной заслугой в разводе Товстиков стало то, что она не позволила отправить Елену в психушку, а также не дала мужу забрать у нее детей. Вместо этого Роман, который ранее обещал заплатить 30 млн рублей и оставить особняк бывшей жене, согласился пойти на уступки. Бизнесмен готов пересмотреть условия о содержании бывшей жены и передаче объектов недвижимости – если бы вопрос решался в суде, то этого выбить из него им бы не удалось.

"Мы уже добились результата, предложения для нее и ее детей. И на этой жирной точке я думаю уйти из дела, потому что плохой мир лучше войны", – подытожила Гордон.