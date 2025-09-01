Подруги Диброва рассказали, что он до сих пор любит жену

Подруги рассказали о состоянии Диброва после разрыва с женой
Дмитрий Дибров. Фото: АГН "Москва"
Шоумену приходится не легко

Подруги Дмитрия Диброва признались, что известный телеведущий до сих пор сохраняет чувства к своей супруге Полине, хотя их брак рухнул. История громкого разрыва звездного семейства стала предметом обсуждений в светской хронике – молодую жену подозревают в измене.

Сейчас шоумен сосредоточен на работе и готовит новый музыкальный проект вместе с сестрами Екатериной и Волгой Король. Тем не менее личная жизнь звезды продолжает привлекать внимание общественности намного больше, чем его профессиональная деятельность.

Одна из певиц-близняшек отметила, что мужчина уважает и любит свою пока еще жену, подчеркнув, что настоящие чувства не исчезают даже после развода. Она добавила, что сама пережила подобный опыт и поэтому знает, насколько сложно поставить точку в отношениях.

Вторая певица также высказала мнение, что девушка тоже не утратила привязанности к мужу. Артистка напомнила, что общие дети остаются главным звеном, которое связывает экс-супругов, и ради них важно сохранить уважение и нормальное общение.

