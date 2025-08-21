Психолог оценила состояние Диброва на фоне скандального развода

Жуткую ситуацию активно обсуждают в прессе

Психолог Вера Ганеева заявила, что 2026 год может стать для Дмитрия Диброва крайне тяжелым испытанием. Шоумен буквально убит изменой жены Полины, но, как отмечает эксперт, переживает все происходящее глубоко внутри себя, не вынося конфликт на публику.

Специалист по человеческим переживаниям отметила, что он затаил сильную обиду, но старается держать ее в себе, что только разрушает изнутри. Такой способ проживания боли, подчеркнула Ганеева, опасен для сердца и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Она пояснила, что жизненной энергии у телеведущего осталось очень мало, и если он не займется собой, то внутренние метания могут подтолкнуть его к саморазрушению. Речь может идти о пагубных зависимостях, в том числе алкоголе или препаратах, которые способны ускорить упадок сил.

По словам специалиста, у звезды начался крайне сложный жизненный цикл, когда каждый стресс бьет по организму особенно сильно. Его нынешнее состояние она назвала тревожным, так как подавленные эмоции в итоге способны сломать даже сильного человека.

Специалист подчеркнула, что телеведущему необходимо срочно обратить внимание на свое здоровье и постараться выплеснуть накопившуюся обиду, иначе последствия могут оказаться фатальными.

"Он входит в такой цикл, когда жизненной энергии осталось очень мало. И если энергия на нуле, человек покидает этот мир", – заявила она.

