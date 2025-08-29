Знакомые Товстика сообщили, что он изменил Дибровой с Екатериной Гордон

Блондинка защищала интересы бывшей жены любвеобильного бизнесмена

Издание StarHit со ссылкой на близкое окружение Романа Товстика сообщило, что у богатого предпринимателя могли быть интимные отношения со звездным адвокатом Екатериной Гордон.

По словам источника, пикантная ситуация развивалась совсем недавно. Известно, что бизнесмен-сердцеед и блондинка контактировали по вопросам, связанным с бракоразводным процессом, и оба в это время участвовали в съемках программы Андрея Малахова. По информации собеседника журналистов, именно после одной из записей их общение продолжилось в постели.

Полина Диброва, которая, как утверждают в светской тусовке, увела предпринимателя у многодетной жены, в курсе произошедшего. Она призналась журналистам, что слышала подобные разговоры и намерена разобраться в ситуации.

Со своей стороны адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский заявил, что слухи не кажутся ему невероятными, так как Екатерина Гордон привлекательная женщина. Однако, подчеркнул он, все происходящее остается личным делом участников этой истории.

Таким образом, в истории с разводами Дибровых и Товстиков новый поворот. Пикантность ситуации добавляет то, что Гордон является защитницей интересов брошенной бизнесменом женщины. Недавно адвокат с синяком под глазом рассказывала о том, как развивается бракоразводный процесс.

Позже Екатерина Гордон отреагировала на распространяемые слухи. В беседе с Super она заявила, что информация – не что иное, как попытка очернить ее репутацию. Звезда подчеркнула, что все это – часть кампании давления, в которой StarHit стал инструментом манипуляций.