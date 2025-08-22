Катя Гордон вышла на публику с синяком под глазом

Катя Гордон вышла на публику с синяком под глазом и сделала заявление
Катя Гордон. Кадр: соцсети
Блондинка пыталась прикрыть травму рукой

Звездный адвокат Катя Гордон появилась в личном блоге с синяком под правым глазом, чем сильно озадачила поклонников. Впрочем, блондинка сразу заявила, что не подвергалась насилию.

Она подчеркнула, что травма получена случайно и не представляет собой ничего серьезного. Звезда поделилась, что надеется избавиться от нее к предстоящему концерту. При этом знаменитость старательно прикрывала травму рукой.

Фото: соцсети

Гордон также прокомментировала ситуацию вокруг Романа и Елены Товстик. Она представляет интересы Елены. По ее словам, из-за разговора с бывшими супругами ей пришлось пережить крайне тяжелый день.

Эксперт с сожалением отметила, что происходящее превращается в хаотичный и неприятный процесс. Юрист напомнила, что сама проходила через непростой развод, однако в ее случае ребенок никогда не позволял себе оскорбительных слов в адрес родителей, а у Товстиков дети стали участниками грязных разборок.

К слову, ранее жена Диброва заступилась за шоумена на фоне заявления о разводе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
