Диброва защитила имя мужа после новости о разводе

Диброва бросилась защищать мужа после новости о разводе
Дмитрий Дибров с женой. Фото: соцсети
Девушка заявила, что очень благодарна телеведущему

После шестнадцати лет брака Дмитрий и Полина Дибровы приняли решение расторгнуть отношения. Первые сообщения об этом появились в СМИ несколько недель назад, а теперь сама девушка сделала заявление в социальных сетях. Она подчеркнула, что не собирается превращать развод в скандал и намерена сохранить уважительное отношение к бывшему возлюбленному.

Роковая красотка отметила, что всегда будет ценить шоумена как друга, наставника и близкого человека. Она призвала прекратить публиковать негативные комментарии в его адрес и заявила, что защита имени семьи для нее – принципиальный вопрос.

Она также уточнила, что развод не стал поводом для конфликта: супруги продолжают поддерживать диалог и совместно воспитывать троих сыновей.

Звезда сообщила, что сейчас в ее жизни наступает новый этап, связанный с поиском других ориентиров и целей. Она попросила общественность с пониманием отнестись к этому решению и сохранить уважение к ее семье. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее психолог рассказала о состоянии телеведущего.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
