Диброва защитила имя мужа после новости о разводе

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После шестнадцати лет брака Дмитрий и Полина Дибровы приняли решение расторгнуть отношения. Первые сообщения об этом появились в СМИ несколько недель назад, а теперь сама девушка сделала заявление в социальных сетях. Она подчеркнула, что не собирается превращать развод в скандал и намерена сохранить уважительное отношение к бывшему возлюбленному.
Роковая красотка отметила, что всегда будет ценить шоумена как друга, наставника и близкого человека. Она призвала прекратить публиковать негативные комментарии в его адрес и заявила, что защита имени семьи для нее – принципиальный вопрос.
Она также уточнила, что развод не стал поводом для конфликта: супруги продолжают поддерживать диалог и совместно воспитывать троих сыновей.
Звезда сообщила, что сейчас в ее жизни наступает новый этап, связанный с поиском других ориентиров и целей. Она попросила общественность с пониманием отнестись к этому решению и сохранить уважение к ее семье. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее психолог рассказала о состоянии телеведущего.
Москве не стоит отступать от своих позиций
Беседу двух лидеров продолжают "разбирать по косточкам"