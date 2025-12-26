Психолог рассказала, как не превратить Новый год в семейный скандал

Психолог рассказала, как не превратить Новый год в семейный скандал
Фото: АГН Москва
От праздничного застолья до разборок и взаимных оскорблений всего один шаг - достаточно переступить черту

Каждый Новый год – не только праздник, но и испытание в семьях, где сохраняется напряжение из-за непростых отношений с родными. Психологи раскрыли, как избежать склок и не превратить праздник в обмен претензиями.

Так, эксперты призывают к элементарной тактичности – обойтись без комментирования пищевых привычек друг у друга. Не все блюда на праздничном столе у одного нравятся другому, что является нормой. Поэтому, кстати, не следует обвинять родственников в привередливости.

Заранее согласуйте план просмотра телепередачи. Договоритесь, к примеру, чтобы сначала фоном шла общая программа, а затем каждый может выбрать программу для себя в индивидуальном порядке.

Необходимо назначить кого-то из родных ответственным за проведение праздника – чтобы исключить попытки контроля происходящего со стороны других родственников.

Наконец, отнеситесь к Новому году трезво – это не идеализированный праздник, который вы проводите так, как его показывает кинематограф. И обмен подарками – не соревнование, а проявление вниманиz. 

Будьте заранее готовы к неловким комментариям за столом. Если вдруг кто-то интересуется планами на свадьбу или рождением детей – не раздражайтесь, а возьмите паузу, чтобы дать взвешенный ответ.

Источник: Terra ✓ Надежный источник

