Медик объяснил, почему нужно прекращать новогоднее застолье уже 1 января

Желудок не простит тазиков оливье и соленых закусок, а кошелек не стерпит пустоты

Для многих новогодние праздники превращаются в испытание для фигуры и лишние килограммы, что неудивительно, учитывая популярные ошибки участников застолья. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев.

Основная и главная ошибка, отмечает медик – в рационе и количестве употребляемой еды. Стол завален тазами салатов, сервелатами и горой горячей еды.

А к Новому году необходимо рационально подходить не только с точки зрения здоровья, но и финансовых возможностей. Не простит ни желудок, ни кошелек. К тому же, сейчас можно есть свежие продукты – дефицита в магазинах нет.

Новогоднее застолье, отмечает Лебедев, необходимо завершать уже к ужину 1 января.

Наиболее распространенные ошибки – не ужинать до полуночи, чтобы приступить к трапезе после боя курантов. А переедание в ночное время суток, когда обмен веществ замедляется – глобальная ошибка.

Многие, к тому же, игнорируют фрукты и овощи, из-за чего сжигание жиров замедляется и повышается риск переедания. Из-за обилия сладкого в организме происходят резкие скачки сахара в крови, и аппетит усиливается. А резкая диета после праздников лишь усугубляет ситуацию.