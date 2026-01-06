Шура рассказал, что отметил свой лучший Новый год в камере с бездомными

Шура рассказал, что отметил свой лучший Новый год в камере с бездомными
Фото: АГН Москва
продолжениеПочему холодец нельзя есть каждый день: диетолог раскрыла причину
Певец оказался в яме на улице, а затем его увезли правоохранители

Шура нередко рассказывал, как новогодние праздники оканчивались у него громким курьезом – вот и недавно артист в беседе с журналистами вспомнил, как оказался за решеткой, отмечая Новый год.

Исполнитель хита "Ты не верь слезам" в тот момент находился "в определенном образе". Был немного нетрезв – и ненароком очутился в яме. Все произошло на улице.

За тем на место прибыли правоохранители, у которых создалось впечатление, будто Шура – "представитель древнейшей профессии". Никто тогда не признал в нем известного артиста.

В итоге певца отвезли в участок, где он оказался в камере с бездомными людьми. Те его сразу узнали и начали исполнять его песни.

"Оказалось, что они с витрин магазинов электроники смотрели мои клипы по телевизору и знали весь мой репертуар", – признался певец

Та новогодняя ночь, добавил Александр, стала лучшей в его жизни.

Кстати, ранее выяснилось, что у Шуры уже имеется гроб с роскошной отделкой. Необычный подарок преподнес ему один из друзей. Саркофаг с двумя камерами певцу подарил один солидный предприниматель.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей