Шура рассказал, что отметил свой лучший Новый год в камере с бездомными

Певец оказался в яме на улице, а затем его увезли правоохранители

Шура нередко рассказывал, как новогодние праздники оканчивались у него громким курьезом – вот и недавно артист в беседе с журналистами вспомнил, как оказался за решеткой, отмечая Новый год.

Исполнитель хита "Ты не верь слезам" в тот момент находился "в определенном образе". Был немного нетрезв – и ненароком очутился в яме. Все произошло на улице.

За тем на место прибыли правоохранители, у которых создалось впечатление, будто Шура – "представитель древнейшей профессии". Никто тогда не признал в нем известного артиста.

В итоге певца отвезли в участок, где он оказался в камере с бездомными людьми. Те его сразу узнали и начали исполнять его песни.

"Оказалось, что они с витрин магазинов электроники смотрели мои клипы по телевизору и знали весь мой репертуар", – признался певец

Та новогодняя ночь, добавил Александр, стала лучшей в его жизни.

