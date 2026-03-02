Дзюник объяснил молчание Галкина* про Израиль: "Это не про Россию говорить"

Продюсер объяснил молчание Галкина* об ударах Израиля: "Это не про Россию говорить"
Максим Галкин* (Признан иноагентом). Фото: Instagram (запрещён в России) @maxgalkinru
Продюсер уверен, что уехавшие артисты-иноагенты не станут осуждать удары по Ирану

Максим Галкин* и Андрей Макаревич* молчат об ударах Израиля по Ирану, которые длятся уже третий день подряд. Оба воздержались от осуждений ближневосточной страны, которая приступила вместе с США к военным действиям, начавшимся с ракетных ударов по иранским городам.

Как пишет aif.ru, в течение минувшего дня стороны обменивались авиаударами. Позднее появилась информация об ударе США и Израиля по иранской начальной школе в Минабе. По последней информации, погибли 148 человек.

Продюсер Леонид Дзюник обратил внимание на молчаливую позицию артистов, бежавших в Израиль из России. Он отметил, что там иные порядки, в отличие от радушной родной страны.

"Они молчат, потому что предатели. Это же не про Россию гадости говорить, из Израиля их за такое сразу выгонят. Только они скажут что-то против, и 24 часа не успеют пройти, как их выдворят из страны", – высказался Дзюник.

Кстати, Галкин* на выходных, по данным News.ru, дал концерт в Лондоне. Хотя и в сторону Кипра, где находится его дом, были направлены ракеты со стороны Ирана (на юге острова, где расположена британская военная база, прогремел взрыв). 

По мнению Павла Рудченко, последние преображения комика-иноагента вызваны потребностью Галкина* в заработке – супруг Аллы Пугачевой намерен зарабатывать на тренингах и психологических курсах по примеру многих знаменитостей.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
