Дзюник объяснил молчание Галкина* про Израиль: "Это не про Россию говорить"

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Максим Галкин* и Андрей Макаревич* молчат об ударах Израиля по Ирану, которые длятся уже третий день подряд. Оба воздержались от осуждений ближневосточной страны, которая приступила вместе с США к военным действиям, начавшимся с ракетных ударов по иранским городам.
Как пишет aif.ru, в течение минувшего дня стороны обменивались авиаударами. Позднее появилась информация об ударе США и Израиля по иранской начальной школе в Минабе. По последней информации, погибли 148 человек.
Продюсер Леонид Дзюник обратил внимание на молчаливую позицию артистов, бежавших в Израиль из России. Он отметил, что там иные порядки, в отличие от радушной родной страны.
"Они молчат, потому что предатели. Это же не про Россию гадости говорить, из Израиля их за такое сразу выгонят. Только они скажут что-то против, и 24 часа не успеют пройти, как их выдворят из страны", – высказался Дзюник.
Кстати, Галкин* на выходных, по данным News.ru, дал концерт в Лондоне. Хотя и в сторону Кипра, где находится его дом, были направлены ракеты со стороны Ирана (на юге острова, где расположена британская военная база, прогремел взрыв).
По мнению Павла Рудченко, последние преображения комика-иноагента вызваны потребностью Галкина* в заработке – супруг Аллы Пугачевой намерен зарабатывать на тренингах и психологических курсах по примеру многих знаменитостей.
*признан иностранным агентом решением Минюста
Таких объектов у ВСУ немало, говорит военный эксперт
Западные эксперты внимательно следят за развитием событий