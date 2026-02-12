Продюсер Рудченко раскрыл, для чего Галкин* решился на преображения

Артист-иноагент готовится проводить собственные курсы

Максим Галкин*, решившийся на заметные перемены во внешности, прогревает аудиторию – он будет зарабатывать на тренингах и психологических курсах, предполагает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Спикер заметил, что многие селебрити ныне занимаются прокачкой софт-скиллов. Галкин* тоже решил не оставаться в стороне из-за такой нужды, пытаясь привлечь внимание аудитории через картинку.

Можно предположить, добавил Павел, что Галкин* начнет вести обширные курсы – с тренингами и "прокачкой психологического состояния" и заканчивая физической настройкой.

"Прокачка своих софт-скилов – это сейчас очень актуально, что делает, например, ведущий Дмитрий Нагиев. Публичные личности занялись а-ля актерско-психологическими тренингами", – напомнил Рудченко.

Возможно, добавил он, и супруг Аллы Пугачевой тоже решит монетизировать свой опыт. Визуальная составляющая привлекает внимание аудитории.

Тем временем в соцсетях активно обсуждают внешность бывшей примадонны, которая выложила новые фото, где сидит в уличном кафетерии. Не обошлось без критики бежавшей певицы за использование фильтров.

*признан иноагентом решением Минюста