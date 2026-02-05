Галкин* увез детей в отпуск посреди учебного года

Галкина* осудили за авторитарное отношение к наследникам
Максим Галкин*. Фото: АГН "Москва"
Артист, в первую очередь, думает о себе

Шоумен Максим Галкин* оказался под мощным потоком критики из-за решения вывезти своих 12-летних детей, Лизу и Гарри, на горнолыжный курорт в разгар учебного года. Как сообщают СМИ, поездка состоялась несмотря на то, что дети продолжают обучение в частной школе на Кипре.

Отмечается, что обучение в элитном учебном заведении обходится семье примерно в восемь тысяч евро в год за каждого ребенка. При этом звездный родитель явно без большого уважения относится к учебному графику.

Автор статьи в "КП" указывает, что дети были фактически сняты с занятий ради поездки на лыжный курорт в Куршевель, и подчеркивает, что личные планы взрослого в этой ситуации оказались поставлены выше интересов школьников – подобный подход выглядит как жесткое и одностороннее решение без учета потребностей детей.

В материале подчеркивается, что такие действия могут восприниматься как проявление авторитарного отношения, когда детская учеба и стабильность жизни наследников отходят на второй план.

Также отмечается, что звездные детки обучаются в частной школе, которая расположена всего в нескольких минутах ходьбы от дома семьи. Учебное заведение выглядит как обычная среднестатистическая школа, без излишеств.

К слову, ранее в прессе поползли слухи об изменах артиста.

*признан иностранным агентом

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
