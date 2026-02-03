Катя Гордон публично обвинила Максима Галкина* в двойных стандартах

Юрист раскритиковала комика-иноагента за критику России и "отбеливание" Израиля

Катя Гордон призналась в недавней беседе с Ксенией Собчак, что до сих пор считает Аллу Пугачеву легендой российской эстрады, которая не заслуживает критики в свой адрес. Юрист осуждает действия российского ТВ, которое делало из бывшей примадонны "старуху и подлеца". Но при этом признается, что с началом СВО пересмотрела отношение к Максиму Галкину*.

У Гордон вопросы к Галкину* из-за позиции по конфликту между Израилем и Палестиной. Ныне она относится к шоумену с негативом.

"Двойной стандарт Галкина*, который дискредитировал РФ, но отбелил поведение Израиля, устроившего очевидный геноцид в Палестине, и вызвал мою реакцию. Сегодня я отношусь к нему негативно. Считаю, что это люди с двойным стандартом, у которых одна кровь пачкает, а другая нет", – высказалась знаменитость.

При этом супругу комика-иноагента Катя считает "столпом", полагая, что необходимости в низвержении ее фигуры с пьедестала нет.

*признан иностранным агентом решением Минюста