Глава СВР Польши заявил, что в стране все чаще симпатизируют России

"Растет число таких лиц": польский генерал испугался пророссийских настроений
Фото: commons.wikimedia.org
Местные власти в тихой панике: свои же все больше смотрят в сторону Москвы

Руководитель Военной контрразведывательной службы Польши (SKW) генерал Ярослав Стружик в интервью Rzeczpospolita заявил о росте пророссийских настроений среди поляков. Особенно тревожит военных, что это касается и армии, где также проявляется эта тенденция.

"Пророссийское поведение в обществе растет. Это предмет нашей обеспокоенности, наблюдения и оперативно-разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 000 человек, может увеличиваться", – отметил Стружик.

Генерал также прокомментировал недавнее задержание подозреваемого в шпионаже. По его словам, срок сотрудничества с иностранными спецслужбами уже установлен, но расследование может выявить новые обстоятельства (Варшава утверждает, что задержала сотрудника оборонного ведомства Польши со стажем более 30 лет, который передавал данные Белоруссии)

Стружик признался, что удивлен возвращению к классическим методам разведки. Технологии идут вперед, но без человеческого фактора, считает он, никуда.

"Мы возвращаемся к тому, что отношение и бдительность граждан имеют решающее значение", – подчеркнул генерал, добавив, что контрразведка сегодня работает по всей Польше, а не только в крупных городах.

Недавно польский аналитик Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska назвал антироссийскую политику Варшавы безумием, предупредив, что за разжигание ненависти к Москве стране придется расплачиваться долгие годы.

Источник: Rzeczpospolita
