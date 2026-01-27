В Кремле перечислили страны, с которыми у РФ "дефицит дружеских чувств"

"Дефицит дружеских чувств": Кремль назвал проблемные для России страны
Фото: www.unsplash.com
Москве сложно найти общий язык с некоторыми государствами

В Кремле резко высказались о позиции ряда государств, с которыми у Москвы наблюдается явный "дефицит дружеских чувств". Речь идет о Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков назвал их русофобскую позицию стратегически неверной и разрушительной. Он отметил, что антироссийская риторика этих стран не только не имеет под собой рациональных оснований, но и ведет их в тупик.

Голос Кремля отметил, что у России с рядом европейских государств исторически сложились весьма натянутые отношения. Он обратил особое внимание на Польшу и страны Балтии, отметив, что именно там на протяжении долгого времени формируется образ России как угрозы. Москву намеренно демонизируют, подпитывая страхи и предрассудки, хотя подобный подход является серьезной ошибкой.

Песков также добавил, что смена власти в этих республиках практически всегда сопровождается новым витком агрессивной риторики. Политики, добившиеся руководства, делают ставку на жесткую антироссийскую линию, которая быстро перерастает в откровенную неприязнь не только к российскому государству, но и к его народу.

В Кремле убеждены, что такой курс лишает Польшу и Прибалтику возможности выстроить более прагматичные и выгодные отношения. Представитель АП отметил, что вместо постоянного поиска врага этим странам стоило бы обратить внимание на богатство русской культуры и потенциал сотрудничества, который мог бы принести реальную пользу всем сторонам.

К слову, ранее в США сделали жесткое заявление о новых регионах России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
