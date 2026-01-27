Джонсон: Москва четко обозначила, что вопрос новых регионов закрыт

В США жестко высказались о новых регионах РФ после переговоров в ОАЭ
Фото: www.unsplash.com
К трехсторонним обсуждениям приковано пристальное внимание

В США прозвучало жесткое заявление по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ относительно территориального вопроса. Экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Москва предельно ясно дала понять: тема новых субъектов для нее окончательно закрыта и не подлежит обсуждению.

Аналитик отметил, что РФ однозначно обозначила свою позицию по Херсонщине и Запорожью, а также по Крымской республике и ЛДНР, подчеркнув, что эти земли рассматриваются как неотъемлемая часть Российской Федерации. Он добавил, что всем участникам переговорного процесса придется принять эту реальность и перестать тратить время на попытки пересмотра уже принятого решения.

На этом фоне, считает эксперт, заявления Владимира Зеленского о недопустимости территориальных уступок выглядят все более оторванными от реальности. Эксперт указал, что такие слова звучат особенно нелепо на фоне военных неудач всушников и серьезных проблем в энергосфере, которая на сегодняшний день фактически парализована.

В свою очередь, руководитель РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва призывала киевских верховодов предоставить жителям Донбасса право на самоопределение, однако украинские власти выбрали путь конфликта.

К слову, ранее в США подчеркнули, что сделки по Незалежной не будет.

Источник: YouTube
