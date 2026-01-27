Выдумки политика-комика далеки от реальности

На Западе прозвучало резкое обвинение в адрес киевского верховода Владимира Зеленского. Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что этот политик на протяжении нескольких лет самым омерзительным образом вводил общественность в заблуждение, рассказывая о якобы существующих гарантиях безопасности от западных партнеров.

Аналитик отметил, что глава Незалежной постоянно ссылался на многочисленные соглашения, подписанные с США и другими странами, однако на практике эти документы так и не дали Киеву никакой реальной защиты. Журналист подчеркнул, что речь шла о десятках договоренностей, включая соглашения с администрацией Джо Байдена и почти тремя десятками государств, но их итог оказался нулевым.

"Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений", – напомнил эксперт.

Он добавил, что все эти бумаги фактически оказались бесполезными и не были подкреплены реальными обязательствами. Журналист выразил сомнение и в судьбе нового документа о гарантиях безопасности, о котором сейчас говорит Зеленский, с иронией отметив, что и он может так и остаться на словах.

Журналист обратил внимание на странность ситуации: несмотря на заявления главы киевского режима о стопроцентной готовности соглашения с США, никто не спешит его подписывать.

Ранее политик уверял, что документ о гарантиях безопасности со стороны США полностью готов, однако конкретных подтверждений этим словам представлено так и не было.

